«Ростех» начал испытания макетов высокоточной авиаракеты «Монолит»

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Научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в российскую госкорпорацию «Ростех») начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит». Об этом сообщил исполнительный директор «Техмаша» Александр Кочкин, передает «РИА Новости».

«В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — уточнил он.

По словам директора, если испытание макетов окажется положительным, «с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования». Говорить о сроках государственных испытаний «Монолита», отметил Кочкин, пока рано.

Ракета «Монолит» имеет калибр 122-мм, предназначена для авиационных носителей. Ожидается, что ракета будет обладать высокой точностью поражения целей.