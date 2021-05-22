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Технологии и медиа ,  
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«Ростех» начал испытания макетов высокоточной авиаракеты «Монолит»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в российскую госкорпорацию «Ростех») начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит». Об этом сообщил исполнительный директор «Техмаша» Александр Кочкин, передает «РИА Новости».

«В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — уточнил он.

Опытный образец авиаракеты «Монолит» появится в 2021–2022 годах
Общество

По словам директора, если испытание макетов окажется положительным, «с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования». Говорить о сроках государственных испытаний «Монолита», отметил Кочкин, пока рано.

Ракета «Монолит» имеет калибр 122-мм, предназначена для авиационных носителей. Ожидается, что ракета будет обладать высокой точностью поражения целей.

Ростех ракета испытания
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