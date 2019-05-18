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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Опытный образец авиаракеты «Монолит» появится в 2021–2022 годах

Опытный образец управляемой авиаракеты «Монолит» появится в течение двух-трех лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина на выставке MILEX-2019.

«Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия», — сказал он, добавив, что в настоящее время они согласовывают с заказчиком все параметры.

Кочкин добавил, что разработка авиаракеты нового поколения ведется на собственные средства. Он подчеркнул, что, несмотря на то что опытный образец будет готов к концу 2021 — началу 2022 года, нельзя дать точный прогноз, сколько будут длиться ее испытания.

Кочкин выразил надежду, что испытания ракеты будут проходить с заключенным контрактом, поскольку у «Техмаша» нет собственной авиационной техники.

Теги: ракета, Монолит, появление
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