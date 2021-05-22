Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для активных и талантливых Россия может раскрыться как страна уникальных возможностей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-марафона «Новое знание».

«Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей», — сообщил он. По мнению президента, главное — понять свой талант и начать «идти вперед».

Путин напомнил, что общество «Знание» было создано в 1947 году после Великой Отечественной войны, когда СССР возвращался к нормальной жизни «и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди».

«Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос», — сказал президент. Путин считает, что сейчас перед Россией стоят похожие задачи, а скорость усвоения знаний определяют успех как отдельного человека, так и страны в целом.