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Политика ,  
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Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для активных и талантливых Россия может раскрыться как страна уникальных возможностей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-марафона «Новое знание».

«Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей», — сообщил он. По мнению президента, главное — понять свой талант и начать «идти вперед».

Путин напомнил, что общество «Знание» было создано в 1947 году после Великой Отечественной войны, когда СССР возвращался к нормальной жизни «и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди».

«Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос», — сказал президент. Путин считает, что сейчас перед Россией стоят похожие задачи, а скорость усвоения знаний определяют успех как отдельного человека, так и страны в целом.

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Политика

Летом 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Среди основных целей были названы «возможности для самореализации и развития талантов». Для этого в стране должны быть реализованы среди прочего следующие показатели: вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; создание условий для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»; увеличение посещений культурных мероприятий в три раза (по сравнению с 2019 годом); обеспечение присутствия России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

Владимир Путин Россия
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