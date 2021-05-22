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В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек

В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек, четверо пострадали. Об этом сообщает NL Times.

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе улицы Фердинанд Болстраат. Единственная жертва скончалась от полученных ран на месте. Остальные пострадавшие госпитализированы.

Четыре человека пострадали при нападении с ножом в Новой Зеландии
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В нападении подозревают 29-летнего мужчину, он задержан. По заявлению прокуратуры, пока нет никаких признаков, что это была террористическая атака.

Ранее в Новой Зеландии мужчина с двумя ножами напал на людей в супермаркете. Его обезвредили посетители магазина и персонал, пострадали четыре человека. Двое из них являются сотрудниками магазина. Раненых госпитализировали.

Амстердам жертвы нападение
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