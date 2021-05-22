В Центре Гамалеи запланировали испытать «Спутник V» на пациентах с раком

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России до конца года могут начатьcя испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии. Об этом рассказал замдиректора разработчика препарата, Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов на марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

«В настоящее время мы и коллеги планируем протокол, подготовлен синопсис проекта клинических исследований онкологических пациентов. Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем», — указал он.

Логунов пояснил, что химиотерапия, которую назначают при лечении онкобольным, серьезно влияет на иммунную систему человека. Поэтому пока нельзя однозначно говорить об эффективности «Спутника V» в таких случаях.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил ТАСС, что проверка вакцины на онкобольных может занять около шести-семи месяцев. Исследования будут вестись на добровольцах.