Китайский аппарат начал исследовать Марс

Фото: CNSA

Китайский марсоход «Чжужун» успешно выехал с посадочной платформы на поверхность Марса и приступил к исследованиям. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

Информация получена на основе телеметрии данных с Красной планеты.

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» перед приземлением на Марс путешествовал в космосе почти семь месяцев. В феврале он вышел на орбиту Марса. Больше двух месяцев китайские специалисты выбирали место для посадки.