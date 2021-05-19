Китай показал сделанные при посадке марсохода снимки

Сейчас «Тяньвэнь-1» готовится к выходу с посадочной платформы на поверхность Марса и началу обследования планеты.

Ранее китайские власти показали три снимка, сделанных «Тяньвэнь-1» до приземления, — два черно-белых и один в цвете.

Основные задачи китайской марсианской миссии — изучение поверхности Марса и состава почвы, а также особенностей атмосферы и климатических условий, поиск воды и следов жизни. Орбитальный модуль «Тяньвэнь-1» должен проработать не менее одного земного года, а марсоход — около трех месяцев.

Это первый раз, когда Китай смог посадить свой космический аппарат на Марс.5 мая аппарат приземлился на обширной равнине в северном полушарии Марса. Из-за отсутствия наземного контроля корабль проводил посадку самостоятельно. До этого «Тяньвэнь-1» провел почти семь месяцев в космосе и более двух месяцев искал потенциальные места для приземления.