Китай показал сделанные при посадке марсохода снимки
Национальное космическое управление Китая (CNSA) показало фотографии, снятые марсоходом «Чжучжун» при посадке космического аппарата «Тяньвэнь-1» на Марс. Об этом сообщает информационное агентство«Синьхуа».
Черно-белое изображение сделано передней камерой марсохода, которая проверяет дорогу перед аппаратом. В камере используется большой широкоугольный объектив, поэтому горизонт на ее снимках закруглен. Как передает агентство, по этой фотографии можно понять, что местность в направлении движения марсохода ровная, без препятствий.
Второе цветное изображение показывает заднюю часть марсохода. На нем видно, что солнечное крыло и антенна аппарата находятся в правильном положении. Кроме того, по фотографии можно судить, что «поверхность Марса имеет четкие текстуры и богатую геоморфологическую информацию».