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Технологии и медиа ,  
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Китай показал сделанные при посадке марсохода снимки

Фото:CNSA Фото:CNSA Фото:CNSA
Фото: CNSA

Национальное космическое управление Китая (CNSA) показало фотографии, снятые марсоходом «Чжучжун» при посадке космического аппарата «Тяньвэнь-1» на Марс. Об этом сообщает информационное агентство«Синьхуа».

Черно-белое изображение сделано передней камерой марсохода, которая проверяет дорогу перед аппаратом. В камере используется большой широкоугольный объектив, поэтому горизонт на ее снимках закруглен. Как передает агентство, по этой фотографии можно понять, что местность в направлении движения марсохода ровная, без препятствий.

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Фото:Mark Schiefelbein / AP

Второе цветное изображение показывает заднюю часть марсохода. На нем видно, что солнечное крыло и антенна аппарата находятся в правильном положении. Кроме того, по фотографии можно судить, что «поверхность Марса имеет четкие текстуры и богатую геоморфологическую информацию».

Сейчас «Тяньвэнь-1» готовится к выходу с посадочной платформы на поверхность Марса и началу обследования планеты.

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Ранее китайские власти показали три снимка, сделанных «Тяньвэнь-1» до приземления, — два черно-белых и один в цвете.

Основные задачи китайской марсианской миссии — изучение поверхности Марса и состава почвы, а также особенностей атмосферы и климатических условий, поиск воды и следов жизни. Орбитальный модуль «Тяньвэнь-1» должен проработать не менее одного земного года, а марсоход — около трех месяцев.

Это первый раз, когда Китай смог посадить свой космический аппарат на Марс.5 мая аппарат приземлился на обширной равнине в северном полушарии Марса. Из-за отсутствия наземного контроля корабль проводил посадку самостоятельно. До этого «Тяньвэнь-1» провел почти семь месяцев в космосе и более двух месяцев искал потенциальные места для приземления.

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