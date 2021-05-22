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Юрист напомнил о запрещенных семенах петрушки

В России запрещено только производство масла из семян петрушки кудрявой, выращивать и есть саму зелень законно. Об этом рассказал председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго, передает «Прайм».

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — указал специалист.

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Таким образом, петрушку можно спокойно выращивать на дачном участке. Уголовная ответственность наступит, только если будет установлено, что культивация семян происходила с целью получения наркотического масла. За это налагается ответственность по ст. 228 УК (Незаконные изготовление и оборот наркотиков, предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы, если не было отягчающих обстоятельств).

Роспотребнадзор причислил петрушку кудрявую к растениям, содержащим сильнодействующие наркотические и ядовитые вещества, в 2011 году. В Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (упразднена в 2016 году) также поясняли, что запрет касается лишь семян. Саму зелень руководство службы назвало полезной и рекомендовало россиянам чаще ее есть.

Петрушка дачники запрет
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