Юрист напомнил о запрещенных семенах петрушки

В России запрещено только производство масла из семян петрушки кудрявой, выращивать и есть саму зелень законно. Об этом рассказал председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго, передает «Прайм».

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — указал специалист.

Таким образом, петрушку можно спокойно выращивать на дачном участке. Уголовная ответственность наступит, только если будет установлено, что культивация семян происходила с целью получения наркотического масла. За это налагается ответственность по ст. 228 УК (Незаконные изготовление и оборот наркотиков, предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы, если не было отягчающих обстоятельств).