МИД Палестины назвал прекращение огня Израилем недостаточной мерой

Палестина приветствует прекращения огня со стороны Израиля, однако этого недостаточно, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Об этом он сообщил, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, передает «Голос Америки».

«Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает 2 миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало, этого совсем недостаточно», — сказал министр.

Он напомнил, что конфликт спровоцировали положение мусульман в Иерусалиме и выселение палестинских семей в некоторых частях города. Глава МИД указал, что эти проблемы должны быть решены.

Во время заседания министр отметил, что Израиль пытается насильственно выгнать палестинские семьи из Восточного Иерусалима, чтобы уничтожить любое арабское присутствие в городе. Представитель Палестины призвал международное сообщество не просто «смотреть и бездельничать», оставаясь в стороне от конфликта. По его мнению, каждая страна в мире несет ответственность за привлечение к ответственности Израиль из-за его действий против палестинского народа.