Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 73,6 (-0,08) Инвестиции, 20 мая, 12:26
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 89,77 (-0,33) Инвестиции, 20 мая, 12:26
Вильфанд уточнил сроки «опасного солнца» в регионах России Общество, 02:59 Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС Политика, 02:50 МИД Палестины назвал прекращение огня Израилем недостаточной мерой Политика, 02:13 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 02:12 Сенаторы США решили восстановить санкции против «Северного потока-2» Политика, 01:54 Минобороны заявило о попытках Чехии уменьшить роль СССР в ВОВ Общество, 01:18 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 01:00 Протеже Киркорова пробилась в финал «Евровидения» Общество, 00:49 Пресс-служба назвала сроки открытия Эйфелевой башни для посетителей Общество, 00:32 Россиянам предложили разрешить включать себя в «стоп-листы» у букмекеров Общество, 00:19 Организаторы назвали время выступления Маска на российском форуме Общество, 00:05 Без звезд, фаворитов и зрителей. Чем примечателен стартующий ЧМ по хоккею Спорт, 00:00 ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео Финансы, 00:00 Как поддержать человека, не решая за него проблемы РБК Стиль и Victory Park, 00:00
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

МИД Палестины назвал прекращение огня Израилем недостаточной мерой

Палестина приветствует прекращения огня со стороны Израиля, однако этого недостаточно, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Об этом он сообщил, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, передает «Голос Америки».

«Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает 2 миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало, этого совсем недостаточно», — сказал министр.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Политика
Фото:ZUMA / ТАСС

Он напомнил, что конфликт спровоцировали положение мусульман в Иерусалиме и выселение палестинских семей в некоторых частях города. Глава МИД указал, что эти проблемы должны быть решены.

Во время заседания министр отметил, что Израиль пытается насильственно выгнать палестинские семьи из Восточного Иерусалима, чтобы уничтожить любое арабское присутствие в городе. Представитель Палестины призвал международное сообщество не просто «смотреть и бездельничать», оставаясь в стороне от конфликта. По его мнению, каждая страна в мире несет ответственность за привлечение к ответственности Израиль из-за его действий против палестинского народа.

Ранее члены кабинета безопасности Израиля проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. Представитель палестинской исламистской организации ХАМАС подтвердил агентству Reuters, что «взаимное и одновременное» перемирие в Газе наступит в 02:00 мск в ночь на пятницу.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

Крупнейшая за последние годы обострение конфликта между Израилем и сектором Газа началось в мае из-за протестов в Восточном Иерусалиме по поводу выселения нескольких арабских семей. В ситуацию вмешался ХАМАС и начал обстреливать Израиль ракетами, ЦАХАЛ нанес ответные удары. В Израиле погибли 12 человек, более 50 получили серьезные ранения. Палестинские власти заявили, что количество жертв превысило 230 человек.

Израиль Палестина сектор Газа прекращение огня
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Политика
Президент США призвал Израиль «сегодня же» начать деэскалацию
Политика
Кремль призвал стороны конфликта в Израиле «не подливать масла в огонь»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter