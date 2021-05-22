Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 73,58 (-0,02) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 89,94 (+0,17) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе РБК и ПСБ, 06:24 Письмо Эйнштейна со знаменитой формулой продали за $1,2 млн Технологии и медиа, 06:00 Как появляется аллергия, как ее распознать и что делать РБК и Dyson, 05:42 МВД решило ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов Общество, 05:39 Аксенов объявил о повышении тарифов на газ и электроэнергию в Крыму Общество, 05:28 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 04:50 Кириенко призвал адекватнее относиться к увлечению компьютерными играми Общество, 04:44 При землетрясении на юго-западе Китая погибли три человека Общество, 04:39 США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет Политика, 04:07 США заявили о готовности помочь в восстановлении сектора Газа Политика, 03:21 Посольство отвергло обвинения о причастности России к акциям в Колумбии Политика, 03:13 Захарова сообщила об итогах встречи Лаврова и Блинкена Политика, 02:31 Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном Политика, 02:21 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 02:12
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Технологии и медиа ,  
0 

Письмо Эйнштейна со знаменитой формулой продали за $1,2 млн

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе RR Auction более чем за $1,2 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Первоначальная цена письма была на уровне $400 тыс. Имя покупателя письма Энштейна не называется.

На аукционе в Женеве продали крупнейший бриллиант из России
Общество
Бриллиант The Spectacle

Ученый адресовал письмо физику Людвику Зильберштейну в октябре 1946 года. По данным архивистов проекта «Статьи Эйнштейна» в Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме (где находятся документы Эйнштейна), всего в мире известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном от руки.

В середине мая на аукционе продали работу Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» («Мария-Тереза»). Покупатель за нее заплатил $103 410 000.

Аукцион Формула ученый физик
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Джек Дорси продал с аукциона первый в истории твит за $2,9 млн
Технологии и медиа
Памятник Аленке продали на аукционе за ₽2,6 млн
Общество
Глава Twitter выставил первый твит в истории сервиса на аукцион
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter