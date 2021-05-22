Письмо Эйнштейна со знаменитой формулой продали за $1,2 млн

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе RR Auction более чем за $1,2 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Первоначальная цена письма была на уровне $400 тыс. Имя покупателя письма Энштейна не называется.

Ученый адресовал письмо физику Людвику Зильберштейну в октябре 1946 года. По данным архивистов проекта «Статьи Эйнштейна» в Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме (где находятся документы Эйнштейна), всего в мире известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном от руки.

В середине мая на аукционе продали работу Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» («Мария-Тереза»). Покупатель за нее заплатил $103 410 000.