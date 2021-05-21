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В Ростове перенесли последние звонки после гибели 10 человек в коллекторе

В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки в школах из-за траура, который объявили в регионе после ЧП на очистных сооружениях, где погибли 10 человек. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Все мероприятия, запланированные на этот день (22 мая), отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая», — говорится в сообщении.

Дело о гибели рабочих под Ростовом передали Центральному аппарату СК
Общество
Фото:Следственный комитет РФ

Накануне при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях таганрогского МУП «Управление «Водоканал» под Таганрогом произошел выброс метана. В результате происшествия погибли 10 сотрудников водоканала, еще восемь пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 2 ст. 217 УК России).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что основной причиной случившегося может быть несоблюдение техники безопасности. 22 мая в Ростовской области объявлен днем траура.

Ростовская область день траура последний звонок Ростов-на-Дону
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