В Ростове перенесли последние звонки после гибели 10 человек в коллекторе

В Ростове-на-Дону перенесли последние звонки в школах из-за траура, который объявили в регионе после ЧП на очистных сооружениях, где погибли 10 человек. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Все мероприятия, запланированные на этот день (22 мая), отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая», — говорится в сообщении.

Накануне при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях таганрогского МУП «Управление «Водоканал» под Таганрогом произошел выброс метана. В результате происшествия погибли 10 сотрудников водоканала, еще восемь пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 2 ст. 217 УК России).



Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что основной причиной случившегося может быть несоблюдение техники безопасности. 22 мая в Ростовской области объявлен днем траура.