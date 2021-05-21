Дело о гибели рабочих под Ростовом передали Центральному аппарату СК

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели людей при проведении очистных работ в Ростовской области в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председателем СК Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

Днем 21 мая при работах в колодце для сточных вод в поселке Дмитриадовка под Таганрогом погибли десять человек. Собеседник «Интерфакса» в скорой помощи сообщил, что еще одного погибшего ищут. ТАСС передает, что в коллекторе остаются еще несколько человек.

Пострадало восемь человек. По словам мэра города Андрея Лисицкого, троих поместили в терапевтическое отделение, пятерых — в реанимацию, они находятся в состоянии разной степени тяжести. По предположению директора местного «Водоканала» Евгения Плетменцева, причиной трагедии мог стать выброс метана в результате аварии на станции перекачки.