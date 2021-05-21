СМИ сообщили о смерти белорусского активиста в колонии

Белорусский активист Витольд Ашурок скончался в колонии в Шклове . Об этом сообщает издание «Наша Нива» со ссылкой на его родственников.

Официальная причина смерти заключенного — остановка сердца. Ему было 50 лет.

РБК обратился за комментарием в Департамент исполнения наказаний МВД Белоруссии.

В январе 2021 года Лидский районный суд приговорил Ашурка к пяти годам колонии общего режима по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.