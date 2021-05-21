СМИ сообщили о смерти белорусского активиста в колонии

Правозащитный центр «Весна» сообщал, что суд прошел в закрытом режиме.
Впервые Ашуркова задержали 9 августа 2020-го, однако через несколько дней его отпустили. 19 сентября активиста снова задержали и приговорили к 30 суткам административного ареста за участие в восьми митингах. Через несколько дней против активиста были возбуждены два уголовных дела, пишет «Наша Нива».
Ашурков был гродненским координатором «Движения за свободу». 17 мая на странице в Facebook движения было опубликовано письмо Ашуркова, в нем он сообщал, что сотрудники колонии отмечали политических заключенных желтыми бирками.
«Здесь нет недостатка в политических. Так что нет причин скучать. Тем более, что администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека», — писал активист.
В августе прошлого года после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протесты. Оппозиция считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская. Однако ЦИК объявила победителем действующего президента Александра Лукашенко с более чем 80% голосов. Протесты были подавлены силовиками, часть лидеров оппозиции арестовали.
США и страны ЕС победу Лукашенко не признали. В свою очередь, Москва поздравила его с переизбранием и неоднократно заявляла о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства.