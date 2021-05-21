СК возбудил дело после изнасилования школьницы в Балашихе
Неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку в лесном массиве в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета по региону.
Мужчина напал на несовершеннолетнюю утром 20 мая. Девушка бегала возле Мазуринского озера.
«Угрожая ножом, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК (изнасилование несовершеннолетней), максимальное наказание по данному пункту — лишение свободы на срок до 15 лет.
Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и допросили потерпевшую, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Подозреваемого разыскивают.