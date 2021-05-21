СК возбудил дело после изнасилования школьницы в Балашихе

В июле 2020 года в Южно-Сахалинске мужчина изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку. По версии Следственного комитета, он предложил подвезти девочку. Ребенок сел в машину, в которой находилась еще жена обвиняемого. Супруги увезли девочку в лес, где мужчина изнасиловал ее и убил, чтобы скрыть преступление. Позже пара была задержана. Следователи считают, что обвиняемый мог убить еще двух человек в 2001 году и изнасиловать несовершеннолетнюю в 2018-м.