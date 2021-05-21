Власти уточнили состояние пострадавших в коллекторе под Таганрогом

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Четверо пострадавших в результате аварии на очистных сооружениях в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов журналистам, передает ТАСС.

«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе в Ростовской области. <...> Им оказывается вся необходимая помощь», — сказал он.

Ранее в правительстве региона сообщили, что из восьми пострадавших, поступивших в Больницу скорой медицинской помощи, пятеро находятся в реанимации, двое из них — в крайне тяжелом состоянии. Губернатор Василий Голубев пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. По его словам, родные жертв получат по 1 млн руб., пострадавшие — до 400 тыс.

Утром 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района во время очистных работ погибли десять человек. По предварительным данным, причиной аварии стал выброс метана. 22 мая в Ростовской области объявлен день траура.