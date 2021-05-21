Путин заявил о бесценном вкладе Сахарова в обороноспособность страны

Андрей Сахаров (Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости)

На сайте Кремля опубликована телеграмма президента России Владимира Путина участникам мероприятия, посвященного столетию со дня рождения академика Андрея Сахарова. В ней нет ни слова о правозащитной деятельности ученого.

«Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны», — написал президент.

В своем послании Путин назвал Сахарова «мужественным, несгибаемым и обладающим огромным внутренним достоинством человеком». Само мероприятие Путин назвал «ярким и вдохновляющим» событием.

Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года. В 1945-м поступил в аспирантуру Физического института Академии наук СССР им. Лебедева (ФИАН). В 1948 году молодой ученый был включен в группу по разработке термоядерного оружия. Уже через пять лет состоялось первое испытание советской водородной бомбы, а Сахарова избрали действительным членом Академии наук СССР.