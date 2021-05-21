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Политика ,  
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Путин заявил о бесценном вкладе Сахарова в обороноспособность страны

Андрей Сахаров
Андрей Сахаров (Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости)

На сайте Кремля опубликована телеграмма президента России Владимира Путина участникам мероприятия, посвященного столетию со дня рождения академика Андрея Сахарова. В ней нет ни слова о правозащитной деятельности ученого.

«Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны», — написал президент.

В своем послании Путин назвал Сахарова «мужественным, несгибаемым и обладающим огромным внутренним достоинством человеком». Само мероприятие Путин назвал «ярким и вдохновляющим» событием.

«Судьба моя крупнее, чем моя личность». 100 лет со дня рождения Сахарова
Фотогалерея 

Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года. В 1945-м поступил в аспирантуру Физического института Академии наук СССР им. Лебедева (ФИАН). В 1948 году молодой ученый был включен в группу по разработке термоядерного оружия. Уже через пять лет состоялось первое испытание советской водородной бомбы, а Сахарова избрали действительным членом Академии наук СССР.

В 1950-х Сахаров занялся общественной деятельностью — выступал за ограничение испытаний ядерного оружия вплоть до полного прекращения. В 1960-е годы Сахаров вступил в правозащитное движение, в 1966-м стал одним из подписавших известное «письмо 25» против реабилитации Сталина. Неоднократно ездил на процессы диссидентов, был одним из учредителей Дня памяти жертв политических репрессий.

Активно выступал за отмену смертной казни в Советском Союзе и во всем мире, много писал на гуманитарные темы, — в России его публицистика была опубликована только во время перестройки.

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В 1975 году Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В 1979 году выступил против ввода советских войск в Афганистан. Был сослан в имевший тогда статус закрытого города Горький (Нижний Новгород). Там Сахаров объявил голодовку, во время которой подвергался принудительному кормлению. В декабре 1986 года по распоряжению Михаила Горбачева Сахаров был освобожден из ссылки, вернулся в Москву. Позже он был избран народным депутатом Верховного совета СССР от Академии наук СССР. В мае — июне того же года участвовал в I Съезде народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов.

Андрей Сахаров умер 14 декабря 1989 года на 69-м году жизни от внезапной остановки сердца. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Владимир Путин Андрей Сахаров телеграмма права человека
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