Еще один губернатор предложил Маску построить завод Tesla в его регионе

Андрей Клычков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил основателю Tesla Илону Маску построить новый завод электромобилей в регионе. Об этом Клычков сообщил в Twitter.

По его словам, Орловская область — лучший вариант для выхода Tesla на российский рынок. Гостеприимство региона, человеческие ресурсы, инфраструктура, инвестиционные возможности и преференции позволят открыть Россию как надежного партнера, считает губернатор.

«Стань первым в России и первым в Орловской области!» — предложил Клычков. Он отметил, что орел символизирует «преодоление [трудностей, препятствий], полет, бесстрашие и покорение вершин». «Орел — символ результата, он всегда добивается своей цели и всегда побеждает», — продолжил глава региона. «Разве эти качества и философия не объединяют наш город с Tesla?» — добавил Клычков.

Маск не исключил выход Tesla на российский рынок. «Потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил он. Среди других стран, где может появиться производство электромобилей, — Казахстан и другие государства СНГ, заявил предприниматель.