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Технологии и медиа ,  
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Еще один губернатор предложил Маску построить завод Tesla в его регионе

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Андрей Клычков
Андрей Клычков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил основателю Tesla Илону Маску построить новый завод электромобилей в регионе. Об этом Клычков сообщил в Twitter.

По его словам, Орловская область — лучший вариант для выхода Tesla на российский рынок. Гостеприимство региона, человеческие ресурсы, инфраструктура, инвестиционные возможности и преференции позволят открыть Россию как надежного партнера, считает губернатор.

«Стань первым в России и первым в Орловской области!» — предложил Клычков. Он отметил, что орел символизирует «преодоление [трудностей, препятствий], полет, бесстрашие и покорение вершин». «Орел — символ результата, он всегда добивается своей цели и всегда побеждает», — продолжил глава региона. «Разве эти качества и философия не объединяют наш город с Tesla?» — добавил Клычков.

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Бизнес
Фото:Aly Song / Reuters

Маск не исключил выход Tesla на российский рынок. «Потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил он. Среди других стран, где может появиться производство электромобилей, — Казахстан и другие государства СНГ, заявил предприниматель.

После этого сразу три российских губернатора обратились к Маску с просьбой построить у них завод Tesla. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заманивает бизнесмена «идеальной логистикой», а глава Удмуртской Республики Александр Бречалов — налоговыми льготами. «Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — сообщил в свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Илон Маск Tesla Россия Завод
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