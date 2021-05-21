Путин поздравил Шойгу с днем рождения

Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольскийт / ТАСС)

На совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин поздравил с 66-летием министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня у него двойной праздник: и его день рождения, и день рождения Тихоокеанского флота. Правда, Тихоокеанскому флоту чуть побольше исполняется — по-моему, 290 лет, но я вас поздравляю с этим, как министра обороны», — сказал Путин, открывая совещания с членами Совбеза. Шойгу он пожелал успехов в работе и здоровья.

Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской автономной области. Окончил Красноярский политехнический институт в 1977 году. С 1994 по 2012 год — министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 10 января по 7 мая 2000 года занимал пост заместителя председателя правительства — министра МЧС России. С 11 мая по 6 ноября 2012 года — губернатор Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны. С 2009 года является президентом Русского географического общества.

День Тихоокеанского флота отмечается 21 мая, он приурочен к дате основания Охотского военного порта в 1731 году.