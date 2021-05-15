Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Израиль сообщил о нанесении удара по офису главы сил безопасности ХАМАСа Политика, 01:56 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 01:40 Генпрокурор Украины заявила об отсутствии политики в деле Медведчука Политика, 01:37 Американский фрегат Hamilton покинул воды Черного моря Политика, 01:28 Созданные Шойгу картины и скульптуры продали на аукционе за 40 млн руб. Политика, 01:04 Премьер Украины внес в Раду представление об увольнении главы Минздрава Политика, 00:49 Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 00:42 Евросовет назвал эскалацией введение Россией списка недружественных стран Политика, 00:35 Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 00:29 США заявили о намерении продолжать финансировать «Радио Свобода» в России Политика, 00:21 Аналитик Morgan Stanley оценил состояние миллиардеров России в треть ВВП Экономика, 00:10 Директор колледжа рассказала о разговорах с отцом казанского стрелка Общество, 00:00 Молекула КНР: как американец заработал $2 млрд на китайских лекарствах Pro, 00:00 США назвали темы встречи Лаврова и Блинкена в Исландии Политика, 14 мая, 23:58
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Созданные Шойгу картины и скульптуры продали на аукционе за 40 млн руб.

Картины и работы из дерева за авторством министра обороны Сергея Шойгу были проданы на аукционе за 40 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

«40 миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого пойдут на адресную помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского», — указали в пресс-службе.

Часть денег направят на развитие центров реабилитации, а также на повышение квалификации врачей, добавили в фонде.

Инициатором аукциона выступил сам Шойгу. Мероприятие прошло на площадке «Русского географического общества».

В США сожгли картину Бэнкси и превратили ее в «виртуальный актив». Видео
Бизнес

Впервые картины и деревянные скульптуры Шойгу показали на выставке «Алдан-Маадыр» в Кызыле в 2018 году в рамках проекта «Несокрушимая легенда». В прошлом году показ его работ планировался в Татарстане.

Сам министр обороны в 2018-м говорил, что дарит свои картины и скульптуры министру иностранных дел Сергею Лаврову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. По его словам, рисовать он начал с детства, когда был в полевых лагерях.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

Кроме того, в прошлом году Шойгу презентовал свою книгу «Про вчера», которая посвящена людям, с которыми министр встречался в в разных регионах России.

Сергей Шойгу картины благотворительность
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Дочка Шойгу решила продать «Информационные технологии»
Бизнес
Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой
Общество
Джоли продала картину Черчилля за рекордные для его работ деньги
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter