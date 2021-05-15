Созданные Шойгу картины и скульптуры продали на аукционе за 40 млн руб.

Картины и работы из дерева за авторством министра обороны Сергея Шойгу были проданы на аукционе за 40 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

«40 миллионов рублей было выручено за картины и работы из дерева авторства Сергея Шойгу в ходе благотворительного аукциона, все собранные средства с которого пойдут на адресную помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского», — указали в пресс-службе.

Часть денег направят на развитие центров реабилитации, а также на повышение квалификации врачей, добавили в фонде.

Инициатором аукциона выступил сам Шойгу. Мероприятие прошло на площадке «Русского географического общества».