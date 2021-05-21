Попова призвала россиян привиться от коронавируса в ближайшие десять дней

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном», — сказала она.

Ранее на низкий уровень вакцинации пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин. Как заявил глава столицы, из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе.

«Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы», — сказал Собянин.