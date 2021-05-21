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Пандемия коронавируса ,  
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Попова призвала россиян привиться от коронавируса в ближайшие десять дней

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном», — сказала она.

Эпидемиолог связал низкие темпы вакцинации с антипрививочниками
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее на низкий уровень вакцинации пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин. Как заявил глава столицы, из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе.

«Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы», — сказал Собянин.

Согласно подсчетам РБК, к середине мая число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 13,9 млн. Это 9,52% от населения страны. Лидерство по темпам вакцинации удерживает Чукотка, главный аутсайдер — Дагестан. В Москве доля населения, получившего хотя бы одну дозу препарата, составила 10,27%.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор», а также «КовиВак» производства Центра им. М.П. Чумакова. При этом Центр им. Гамалеи также зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», она поступит в оборот через три недели.

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вакцинация Анна Попова Роспотребнадзор COVID-19 коронавирус
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