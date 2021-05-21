Жителя Крыма Ивана Яцкина приговорили к 11 годам колонии за госизмену

Иван Яцкин (Фото: nikolay.polozov / Facebook)

Верховный суд Республики Крым приговорил Ивана Яцкина к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену (ст. 275 УК), следует из сообщения пресс-службы суда. Также Яцкин приговорен к году ограничения свободы после отбывания заключения.

«Подсудимый признан виновным в том, что, являясь гражданином России, передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну», — указано в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Яцкина, который также является гражданином Украины, задержали в Крыму в октябре 2019 года, вывезли в Москву и поместили в следственный изолятор ФСБ «Лефортово», сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook. «По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну России», — написал Полозов.