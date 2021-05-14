В Белоруссии военнослужащего приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Верховный суд Белоруссии приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 2 ст. 356 УК Белоруссии), следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры страны в Telegram.
В Генпрокуратуре уточнили, что также было принято решение лишить осужденного 1991 года рождения воинского звания «капитан».
В пресс-службе суда добавили, что осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима.
Как сообщило ранее информагентство БелТА, военнослужащий войсковой части 3573 Денис Урад во время дежурства в Генеральном штабе передал секретные материалы польскому Telegram-каналу. 16 марта Урад был задержан.