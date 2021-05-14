В Белоруссии военнослужащего приговорили к 18 годам колонии за госизмену

29 марта городской суд Севастополя приговорил к 12 годам заключения в колонии общего режима гражданку России 1955 года рождения, которую признали виновной в госизмене. Обвинение заявляло, что пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, о таблицах дежурного радиста и таблицах телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Дело рассматривалось в закрытом режиме по ст. 275 УК (государственная измена). В сообщении Севастопольского суда имя осужденной не уточняется. Источник агентства ТАСС в силовых структурах сообщил, что речь идет о Галине Довгополой. О ее задержании стало известно в конце ноября 2019 года.