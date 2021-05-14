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Политика ,  
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В Белоруссии военнослужащего приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Денис Урад
Денис Урад (Фото: tutby_official / Telegram)

Верховный суд Белоруссии приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 2 ст. 356 УК Белоруссии), следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры страны в Telegram.

В Генпрокуратуре уточнили, что также было принято решение лишить осужденного 1991 года рождения воинского звания «капитан».

В пресс-службе суда добавили, что осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима.

Как сообщило ранее информагентство БелТА, военнослужащий войсковой части 3573 Денис Урад во время дежурства в Генеральном штабе передал секретные материалы польскому Telegram-каналу. 16 марта Урад был задержан.

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Галина Довгополая

29 марта городской суд Севастополя приговорил к 12 годам заключения в колонии общего режима гражданку России 1955 года рождения, которую признали виновной в госизмене. Обвинение заявляло, что пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, о таблицах дежурного радиста и таблицах телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Дело рассматривалось в закрытом режиме по ст. 275 УК (государственная измена). В сообщении Севастопольского суда имя осужденной не уточняется. Источник агентства ТАСС в силовых структурах сообщил, что речь идет о Галине Довгополой. О ее задержании стало известно в конце ноября 2019 года.

Белоруссия госизмена Верховный суд приговор
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