В Тюменской области совершил жесткую посадку Ан-2

Фото: Следственный комитет РФ

Легкомоторный самолет Ан-2 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в поселке Лайтамак Тобольского края Тюменской области. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте Наталья Шандровская.

«21 мая в 14:55 в поселке Лайтамак Тобольского района Тюменской области совершил жесткую посадку самолет АН-2 авиакомпании Utair», — сказала она.

Следователи выехали на место происшествия. Началась доследственная проверка.

Как рассказали РБК в пресс-службе самой авиакомпании, самолет совершил жесткую посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке. Самолет следовал из Тобольска. «В конце пробега у Ан-2 произошло складывание передних опор шасси. На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа, по предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе. Авиакомпания выясняет обстоятельства случившегося.