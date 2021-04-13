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МЧС начало проверку данных об упавшем в Волгу самолете Ан-2

В Марксовском районе Саратовской области МЧС проверяет сообщение о крушении легкомоторного самолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

«Такая информация поступила в 17:30 по местному времени от заявителя по системе «112». На место выехала оперативная группа, подразделения спецчасти, спасатели — для уточнения информации и проведения поисковых работ», — сказали в ведомстве.

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Фото:Артур Лебедев / РИА Новости

«РИА Новости» указывает, что о крушении сообщила местная жительница. Она сообщила, что самолет Ан-2 упал в Волгу в районе островов у села Подлесного.

В МЧС указывают, что пока летательный аппарат не обнаружен.

В июне в Самарской области разбился легкомоторный самолет Як-52. Он принадлежал самарскому авиационно-спортивному клубу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате крушения погибли два человека.

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