МЧС начало проверку данных об упавшем в Волгу самолете Ан-2

В Марксовском районе Саратовской области МЧС проверяет сообщение о крушении легкомоторного самолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

«Такая информация поступила в 17:30 по местному времени от заявителя по системе «112». На место выехала оперативная группа, подразделения спецчасти, спасатели — для уточнения информации и проведения поисковых работ», — сказали в ведомстве.

«РИА Новости» указывает, что о крушении сообщила местная жительница. Она сообщила, что самолет Ан-2 упал в Волгу в районе островов у села Подлесного.

В МЧС указывают, что пока летательный аппарат не обнаружен.