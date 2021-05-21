МИД назвал неопределенным срок отмены ограничений на въезд иностранцев
Срок отмены ограничений на въезд в Россию из-за границы, введенных из-за пандемии коронавируса, пока не определен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она напомнила, что оформление российских виз для иностранных граждан было временно приостановлено в 2020 году из-за распространения COVID-19.
«Иностранные граждане смогут оформить единую электронную визу для въезда в Россию только после снятия установленных ограничений, срок отмены которых на данный момент не определен», — заявила Захарова.
По ее словам, накануне летнего сезона наблюдается стремление ряда стран открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма, несмотря на продолжающуюся положительную динамику распространения коронавируса.
«Ситуация с COVID-19 остается, как говорят международные эксперты, волатильной в том числе по причине распространения различных штаммов вируса. Это может вызвать новые экстренные ограничения в том числе по прекращению международного сообщения», — подчеркнула Захарова.