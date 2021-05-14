Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Одновременно будет увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию, а также расширено число городов, осуществляющих международные рейсы

Фото: Виктор Гусейнов / Global Look Press

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Регулярные авиаперелеты будут возобновляться на взаимной основе. При этом частота полетов из Москвы будет разной:

В Рейкьявик и Валлетту — два раза в неделю;

В Канкун, Лиссабон и Джидду — три раза в неделю.

Также в Саудовскую Аравию будут осуществляться перелеты из Грозного и Махачкалы один раз в неделю.

Более того, с 25 мая будет увеличено количество регулярных рейсов с Южной Кореей (из Владивостока в Сеул — три рейса в неделю, из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска — один рейс в неделю), Финляндией (из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки — до семи рейсов в неделю) и Японией (из Москвы и Владивостока — до семи рейсов в неделю, из Южно-Сахалинска — один рейс в неделю).