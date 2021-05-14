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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

Одновременно будет увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию, а также расширено число городов, осуществляющих международные рейсы
Фото: Виктор Гусейнов / Global Look Press
Фото: Виктор Гусейнов / Global Look Press

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Регулярные авиаперелеты будут возобновляться на взаимной основе. При этом частота полетов из Москвы будет разной:

  • В Рейкьявик и Валлетту — два раза в неделю;
  • В Канкун, Лиссабон и Джидду — три раза в неделю.

Также в Саудовскую Аравию будут осуществляться перелеты из Грозного и Махачкалы один раз в неделю.

Более того, с 25 мая будет увеличено количество регулярных рейсов с Южной Кореей (из Владивостока в Сеул — три рейса в неделю, из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска — один рейс в неделю), Финляндией (из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки — до семи рейсов в неделю) и Японией (из Москвы и Владивостока — до семи рейсов в неделю, из Южно-Сахалинска — один рейс в неделю).

Одновременно с этим решено возобновить полеты в другие страны еще из пяти городов России. С 25 мая откроются для международных полетов аэропорты:

  • Омска;
  • Сыктывкара;
  • Челябинска;
  • Магнитогорска;
  • Улан-Удэ.
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Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничения начали постепенно снимать летом 2020 года.

Автор
Виктория Тютина Виктория Тютина
Россия авиасообщение пандемия
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