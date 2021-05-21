Байден заявил о риске затяжного витка конфликта на Ближнем востоке

США пытаются не допустить затяжного витка конфликта на Ближнем Востоке, как это бывало в регионе раньше. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

«Мы проводили интенсивные дискуссии на высоком уровне <...> с Египтом, палестинскими властями и другими странами Ближнего Востока с целью избежать такого затяжного конфликта, который мы наблюдали в предыдущие годы, когда вспыхнули боевые действия», — сказал он.

Президент США призвал Израиль «сегодня же» начать деэскалацию Политика

Байден уточнил, что за последние 11 дней разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху шесть раз. Американский лидер также вел неоднократные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее Израиль и палестинские группировки договорились о прекращении огня, которое уже вступило в силу. Перемирие установлено при посредничестве Египта.