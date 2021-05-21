Россиянам упростили получение налогового вычета за покупку жилья

Россияне с 21 мая могут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Об этом говорится в соответствующем законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Теперь получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Необходимые для заявления данные налоговый орган разместит в том же личном кабинете налогоплательщика.

Заявление через личный кабинет проверяется до одного месяца. Денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30.

Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.