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Общество ,  
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Россиянам упростили получение налогового вычета за покупку жилья

Россияне с 21 мая могут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Об этом говорится в соответствующем законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Теперь получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Необходимые для заявления данные налоговый орган разместит в том же личном кабинете налогоплательщика.

Заявление через личный кабинет проверяется до одного месяца. Денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30.

Что изменится в законах в мае
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.

Пресс-служба ФНС уточнила ТАСС, что вычет в упрощенном порядке смогут получить те налогоплательщики, в отношении которых банки или брокеры передали необходимую информацию. Потенциальные участники информационного взаимодействия могут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

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Новый закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Он был принят Госдумой 7 апреля и одобрен Совфедом 14 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон 20 апреля.

НДФЛ налоговый вычет
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