Путин подписал упрощающий оформление вычета на покупку жилья закон

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Законопроект был принят Госдумой 7 апреля и одобрен Совфедом 14 апреля.

Документ предусматривает сокращение сроков и упрощение процедуры оформления налоговых вычетов на покупку жилья и погашения процентов по ипотеке, а также касается инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.