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Политика ,  
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Путин подписал упрощающий оформление вычета на покупку жилья закон

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Законопроект был принят Госдумой 7 апреля и одобрен Совфедом 14 апреля.

В России упростили получение налогового вычета: как будет работать схема
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Фото:WAYHOME studio/shutterstock

Документ предусматривает сокращение сроков и упрощение процедуры оформления налоговых вычетов на покупку жилья и погашения процентов по ипотеке, а также касается инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Согласно закону, налоговые вычеты налоговый орган может предоставить на основании заявления налогоплательщика, направленного через личный кабинет на сайте ФНС. Необходимые для заполнения заявления данные налоговый орган разместит в личном кабинете налогоплательщика.

По новым правилам физические лица для получения налогового вычета должны будут только отправить заявление, подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет, не потребуется.

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