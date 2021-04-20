Путин подписал упрощающий оформление вычета на покупку жилья закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Законопроект был принят Госдумой 7 апреля и одобрен Совфедом 14 апреля.
Документ предусматривает сокращение сроков и упрощение процедуры оформления налоговых вычетов на покупку жилья и погашения процентов по ипотеке, а также касается инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.