Пресс-служба назвала сроки открытия Эйфелевой башни для посетителей

Эйфелева башня откроется для посетителей с 16 июля. Об этом говорится в Twitter достопримечательности.

«Буду рада снова приветствовать вас с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня», — уточняется в сообщении.

Как сообщил AFP оператор парижской достопримечательности, количество посетителей будет ограничено до 10 тыс. в день. Этого требуют правила социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.