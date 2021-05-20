Попова назвала самое распространенное место заражения COVID-19 в России

В России люди чаще всего заражаются коронавирусом во время поездок в общественном транспорте. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Россия 1».

«Чаще всего заражаются в транспорте. Также инфекция распространяется в домашних очагах», — отметила она.

Специалист добавила, что чаще всего COVID-19 заболевают люди старше 50 лет.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Государственной думы по образованию Геннадий Онищенко говорил, что во время пандемии коронавируса местами повышенного риска являются лифты, эскалаторы, коммуналки и метро. В коммунальных квартирах вирус легко может передаваться на кухне, где, по его словам, «постоянно тусуется молодежь».