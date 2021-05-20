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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала самое распространенное место заражения COVID-19 в России

В России люди чаще всего заражаются коронавирусом во время поездок в общественном транспорте. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Россия 1».

«Чаще всего заражаются в транспорте. Также инфекция распространяется в домашних очагах», — отметила она.

Специалист добавила, что чаще всего COVID-19 заболевают люди старше 50 лет.

В России выявили более 9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Государственной думы по образованию Геннадий Онищенко говорил, что во время пандемии коронавируса местами повышенного риска являются лифты, эскалаторы, коммуналки и метро. В коммунальных квартирах вирус легко может передаваться на кухне, где, по его словам, «постоянно тусуется молодежь».

В России за последние сутки выявили 9232 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 4,974 млн.

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Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Анна Попова коронавирус
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