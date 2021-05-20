В МЧС предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве ожидается дождь, гроза с порывистым ветром до 17 м/с, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу. Предупреждение действует до 21:00.

В МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что аномальная жара, которая накрыла столицу и практически всю европейскую часть России, подходит к концу.

По прогнозам синоптика, в последние недели мая и в начале июня ожидается умеренно теплая погода. Так, 21 мая дневная температура в Москве опустится до 18 градусов, но уже к выходным поднимется до 24 градусов. В последнюю неделю мая и начале июня температура в ночное время составит 7–12 градусов тепла, в дневное — от 18 до 23 градусов тепла.