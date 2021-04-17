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Моргенштерн оценил возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков

Суд и эксперты, которые будут работать над делом рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков, смогут насладиться большим количеством «отличной музыки». Об этом музыкант заявил в Instagram.

«Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают», — отметил Моргенштерн.

Адвокат сообщил детали о деле против Моргенштерна
Общество
Сергей Жорин

Ранее проверить творчество рэпера попросил экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов. По его мнению, текст песни «Розовое вино — 2» пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних. Проверить композиции Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди детей после Носова также попросила Лига безопасного интернета.

Альфа-банк отказался считать Моргенштерна своим сотрудником
Общество
Моргенштерн (Алишер Валеев)

Как сообщил РБК адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, против исполнителя завели административное дело по статье о пропаганде наркотиков. «Наша позиция по делу: никакой пропаганды нет, назначена лингвистическая экспертиза, в частности в ЭКЦ МВД (экспертно-криминалистический центр. — РБК), и теперь не только управлению по контролю за оборотом наркотиков, но и экспертам и суду придется детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна, пересмотреть несколько раз эти видеоролики, ознакомиться с другим творчеством. В этой связи мы желаем приятного просмотра», — рассказал Жорин.

Кроме клипа «Розовое вино — 2» эксперты будут анализировать клип на песню Family. Рэперу грозит административный штраф до 1 млн руб.

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