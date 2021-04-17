Моргенштерн оценил возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков

Суд и эксперты, которые будут работать над делом рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков, смогут насладиться большим количеством «отличной музыки». Об этом музыкант заявил в Instagram.

«Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают», — отметил Моргенштерн.

Ранее проверить творчество рэпера попросил экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов. По его мнению, текст песни «Розовое вино — 2» пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних. Проверить композиции Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди детей после Носова также попросила Лига безопасного интернета.