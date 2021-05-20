Верховная рада назначила нового главу Минздрава Украины

Виктор Ляшко (Фото: moz.gov.ua)

Верховная рада Украины назначила министром здравоохранения страны Виктора Ляшко, который до этого занимал должность первого замглавы ведомства и главного государственного санитарного врача, сообщается в Twitter парламента.

«Верховная рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины. Он принес присягу в качестве члена кабинета министров», — говорится в сообщении. Кандидатуру Ляшко поддержали 262 народных депутата.

Как передает «Обозреватель», Ляшко заявил, что главным приоритетом для возглавляемого им ведомства станет преодоление пандемии коронавируса. «Биологическая безопасность граждан станет приоритетом работы министерства. К осени у нас будет совершенно другая готовность системы здравоохранения», — сказал он.

По словам министра, к концу 2021 года все, кто захочет вакцинироваться от COVID-19 в стране, смогут это сделать. Однако он уточнил, что в тоже время Украине необходимо собственное производство препаратов для прививок.