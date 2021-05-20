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Политика ,  
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Верховная рада назначила нового главу Минздрава Украины

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко (Фото: moz.gov.ua)

Верховная рада Украины назначила министром здравоохранения страны Виктора Ляшко, который до этого занимал должность первого замглавы ведомства и главного государственного санитарного врача, сообщается в Twitter парламента.

«Верховная рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины. Он принес присягу в качестве члена кабинета министров», — говорится в сообщении. Кандидатуру Ляшко поддержали 262 народных депутата.

Как передает «Обозреватель», Ляшко заявил, что главным приоритетом для возглавляемого им ведомства станет преодоление пандемии коронавируса. «Биологическая безопасность граждан станет приоритетом работы министерства. К осени у нас будет совершенно другая готовность системы здравоохранения», — сказал он.

По словам министра, к концу 2021 года все, кто захочет вакцинироваться от COVID-19 в стране, смогут это сделать. Однако он уточнил, что в тоже время Украине необходимо собственное производство препаратов для прививок.

Премьер Украины внес в Раду представление об увольнении главы Минздрава
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Максим Степанов

15 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду Украины представление об отставке Максима Степанова с должности главы Минздрава. Он возглавлял министерство с 30 марта 2020 года. Ранее на сайте президента Украины была размещена петиция с требованием отставки Степанова. В ней говорилось, что министр «не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19 в стране».

Как свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, суточный прирост случаев коронавируса 20 июня составил более 5 тыс., 203 человека умерли. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 2,1 млн случаев COVID-19, из которых почти 48,6 тыс. закончились летальным исходом.

Украина Минздрав назначение министр
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