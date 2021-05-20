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Победитель «Евровидения-2019» не выступит в финале из-за COVID-19

Дункан Лоуренс
Дункан Лоуренс (Фото: Michael Campanella / Getty Images)

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, победивший на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2019 году, не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, который состоится 22 мая, так как получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили организаторы конкурса.

«У Дункана легкие симптомы. Из-за минимального периода изоляции в семь дней Дункан не сможет выступить вживую на площадке Ahoy в Роттердаме, но все равно будет выступать в шоу в другом формате», — говорится в сообщении.

По словам организаторов «Евровидения», в прошлый понедельник у Лоуренса был отрицательный результат COVID-19, что дало ему возможность выступить в первом полуфинале конкурса. Однако в среду у него проявились легкие симптомы, и экспресс-тест показал положительный результат.

Кто прошел в финал «Евровидения-2021» после первого тура. Фоторепортаж
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Ранее исландская музыкальная группа Daði og Gagnamagnið приняла решение не выступать вживую на «Евровидении-2021» из-за положительного теста на коронавирус одного из участников. Остальная часть исландской делегации сдала отрицательные тесты на COVID-19, однако они также останутся на карантине и будут находиться под наблюдением врачей. В ходе второго полуфинала, который состоится 20 мая, песня исландских исполнителей будет показана в записи, сделанной во время одной из репетиций.

После первого тура «Евровидения» в финал прошли Азербайджан, Бельгия, Швеция, Кипр, Израиль, Мальта, Украина, Норвегия, Латвия и Россия. Представляющая Россию певица Manizha также набрала рекордное количество просмотров записи своего выступления с композицией Russian Woman на Youtube — 5,5 млн (на 14:35 мск).

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В конце апреля организаторы рассказали, что на конкурс будут допущены максимум 3,5 тыс. зрителей, что составляет 20% вместимости концертного зала Ahoy в Роттердаме. Для прохода в концертный зал зрители должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не ранее чем за 24 часа до начала мероприятия. Также организаторы попросили всех пройти повторное тестирование в течение пяти последующих дней.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Евровидение Нидерланды коронавирус COVID-19
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