Исландская группа не выступит вживую на «Евровидении» из-за COVID-19

Фото: gagnamagnid / Instagram

Исландская музыкальная группа Daði og Gagnamagnið приняла решение не выступать вживую на «Евровидении-2021» из-за положительного теста на коронавирус одного из участников. Об этом сообщили организаторы песенного конкурса.

«В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Daði og Gagnamagnið приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой», — говорится в сообщении.

Ранее у одного из членов группы подтвердился коронавирус. Остальная часть исландской делегации сдала отрицательные тесты на COVID-19, однако они также останутся на карантине и будут находиться под наблюдением врачей.

В ходе второго полуфинала, который состоится в четверг, песня исландских исполнителей будет показана в записи, сделанной во время одной из репетиций 13 мая.