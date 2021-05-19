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Исландская группа не выступит вживую на «Евровидении» из-за COVID-19

Фото: gagnamagnid / Instagram
Фото: gagnamagnid / Instagram

Исландская музыкальная группа Daði og Gagnamagnið приняла решение не выступать вживую на «Евровидении-2021» из-за положительного теста на коронавирус одного из участников. Об этом сообщили организаторы песенного конкурса.

«В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Daði og Gagnamagnið приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой», — говорится в сообщении.

Ранее у одного из членов группы подтвердился коронавирус. Остальная часть исландской делегации сдала отрицательные тесты на COVID-19, однако они также останутся на карантине и будут находиться под наблюдением врачей.

В ходе второго полуфинала, который состоится в четверг, песня исландских исполнителей будет показана в записи, сделанной во время одной из репетиций 13 мая.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

После первого тура музыкального конкурса, проходящего в Роттердаме, в финал прошли Азербайджан, Бельгия, Швеция, Кипр, Израиль, Мальта, Украина, Норвегия, Латвия и Россия. Представляющая Россию певица Manizha также набрала рекордное количество просмотров записи своего выступления с композицией Russian Woman на Youtube — 2,6 млн (на 17:10 мск).

Ранее сообщалось о положительном ПЦР-тесте на коронавирус одного из участников польской делегации, которая остается на карантине до повторного тестирования перед генеральными репетициями второго полуфинала.

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Второй полуфинал «Евровидения-2021» должен состояться 20 мая, а финал — 22-го.

Исландия Евровидение коронавирус
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