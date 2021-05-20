ЕС подписал контракт с Pfizer о поставке 1,8 млрд доз вакцины от COVID

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Еврокомиссия (ЕК) подписала третий по счету контракт с концерном BioNTech-Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, опубликовав соответствующее заявление у себя в Twitter.

«Сегодня Еврокомиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на поставку дополнительных 1,8 млрд доз от имени всех государств — членов ЕС в период с конца 2021-го по 2023 год», — сказано там.

Глава ЕК отметила, что вслед за нынешним контрактом вскоре могут последовать соглашения с другими компаниями, «чтобы защитить Европу и мир в долгосрочной перспективе».

В начале мая издание Die Welt сообщило, что Франция затягивает окончательное подписание контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины в ЕС. Возможная причина заключалась в намерении страны перевести на свою территорию мощности для выпуска препарата.