Военные Польши ответили на сообщения о захвате самолета ВВС республики

Фото: Markus Mainka / picture alliance / ТАСС

Самолет Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений в сфере противодействия терроризму. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.

«Это происходит в рамках проходящих 17–21 мая тактических учений Renegade-Sarex», — сказала Волыньская, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о захвате польского самолета.

Ранее мониторинговый ресурс OpenSky сообщил, что лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий Военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате.

По данным портала, пилот отправил сигнал под кодовым обозначением 7500. Это значит, что воздушное судно захвачено. Из информации портала следовало, что самолет летит недалеко от границы с Чехией в сторону Кракова.