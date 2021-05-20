В Роспотребнадзоре сообщили о новой бактерии-возбудителе коклюша

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Новый возбудитель заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем, был впервые выявлен в России. Об этом «Известиям» сообщили специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.

По их данным, новая бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii и способна вызвать те же проявления болезни (но в более легкой форме), что и ранее известная Bordetella pertussis. Патогены являются родственными, однако не происходят один от другого, а имеют общего предка.

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии уже разработали соответствующий ПЦР-тест, способный одновременно выявлять ДНК известных патогенов болезни и нового Bordetella holmesii.

Как рассказала заместитель директора по клинической работе НИИ им. Габричевского Татьяна Руженцова, с помощью новой тест-системы уже обследовали 290 человек с подозрением на коклюш. По результатам тестов, новый патоген был выявлен в 2,3% всех случаев заболевания, а сочетанная инфекция, вызванная двумя патогенами, зарегистрирована у 0,8% пациентов.

«Известия» отмечают, что новый вид Bordetella holmesii и ранее привлекал внимание ученых, но в России бактерию раньше не обнаруживали. Это также первое исследование, которое доказывает, что в некоторых случаях заболевания, очень похожего на коклюш, на территории России виноват другой возбудитель.