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Общество ,  
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В Роспотребнадзоре сообщили о новой бактерии-возбудителе коклюша

Фото: Kena Betancur / Getty Images
Фото: Kena Betancur / Getty Images

Новый возбудитель заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем, был впервые выявлен в России. Об этом «Известиям» сообщили специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.

По их данным, новая бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii и способна вызвать те же проявления болезни (но в более легкой форме), что и ранее известная Bordetella pertussis. Патогены являются родственными, однако не происходят один от другого, а имеют общего предка.

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии уже разработали соответствующий ПЦР-тест, способный одновременно выявлять ДНК известных патогенов болезни и нового Bordetella holmesii.

Как рассказала заместитель директора по клинической работе НИИ им. Габричевского Татьяна Руженцова, с помощью новой тест-системы уже обследовали 290 человек с подозрением на коклюш. По результатам тестов, новый патоген был выявлен в 2,3% всех случаев заболевания, а сочетанная инфекция, вызванная двумя патогенами, зарегистрирована у 0,8% пациентов.

«Известия» отмечают, что новый вид Bordetella holmesii и ранее привлекал внимание ученых, но в России бактерию раньше не обнаруживали. Это также первое исследование, которое доказывает, что в некоторых случаях заболевания, очень похожего на коклюш, на территории России виноват другой возбудитель.

Ранее РБК сообщал, что число заболевших коклюшем в России за 2019 год выросло почти на 40% в сравнении с 2018 годом. Так, более 14 тыс. заболевших зафиксировано в 2019-м, тогда как в 2018-м — около 10 тыс. Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико рассказал, что более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет. Одной из причин роста числа заболевших он называет отсутствие своевременной вакцинации у детей.

Коклюш — это бактериальная инфекция, основным симптомом которой является спазматический кашель. По данным ВОЗ, в развивающихся странах смертность при коклюше может достигать 1% среди детей до пяти лет. В основном от коклюша прививают детей до пяти лет, однако в некоторых странах есть дополнительная вакцинация в подростковом возрасте и среди беременных женщин. Наиболее частым осложнением коклюша является пневмония.

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