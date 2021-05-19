При пожаре в Новосибирске погибли три человека
При пожаре в Ленинском районе Новосибирска погибли три человека, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.
«Сегодня ночью на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины», — говорится в сообщении.
Личности погибших пока неизвестны. Следователи пытаются их установить.
По данным МЧС, возгорание произошло в 01:42 по местному времени (18 мая в 21:42 мск). До прибытия пожарных 10 человек смогли эвакуироваться. Среди них один ребенок.