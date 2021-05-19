При пожаре в Новосибирске погибли три человека

Местное издание «НГС.НОВОСТИ» со ссылкой на сообщение МЧС пишет, что возгорание началось на втором этаже. Там горели домашние вещи и коридор по всей площади. Общая площадь горения составил 20 кв. м.

Огонь удалось потушить к 03:30 (18 мая 23:30 мск). Для его тушения задействовали восемь единиц техники и 26 человек личного состава.

Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас на месте происшествия проходят следственные действия.