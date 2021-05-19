Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что еще не определился, будет ли он участвовать в выборах. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — сказал Кадыров.

В Чечне в единый день голосования,19 сентября 2021 года, пройдут выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального. Руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов рассказал на совещании, что всего запланировано проведение 193 избирательных кампаний.

Кадыров отметил, что от результатов выборов зависит будущее Чечни, и призвал ответственно отнестись к ним.