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В больнице Екатеринбурга умер подозреваемый в тройном убийстве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Александр Кукушкин, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, умер в больнице. Об этом РБК сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета (СК).

«Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается», — уточняется в сообщении.

В Екатеринбурге после убийства трех человек завели дело по двум статьям
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По версии следствия, Кукушкин, вооруженный ножом, 17 мая убил в сквере имени Джавахарлала Неру трех человек. К конфликту привело совместное распитие спиртного. На место происшествия прибыли полицейские и попытались задержать подозреваемого, однако мужчина напал на них. Полицейские сделали предупредительный выстрел и открыли огонь на поражение. Раненого Кукушкина задержали и доставили в больницу.

Как уточнили РБК в областном СК, в медучреждении нападавшему провели операцию, после которой его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Против Кукушкина завели дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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