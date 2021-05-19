В больнице Екатеринбурга умер подозреваемый в тройном убийстве

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Александр Кукушкин, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, умер в больнице. Об этом РБК сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета (СК).

«Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается», — уточняется в сообщении.

По версии следствия, Кукушкин, вооруженный ножом, 17 мая убил в сквере имени Джавахарлала Неру трех человек. К конфликту привело совместное распитие спиртного. На место происшествия прибыли полицейские и попытались задержать подозреваемого, однако мужчина напал на них. Полицейские сделали предупредительный выстрел и открыли огонь на поражение. Раненого Кукушкина задержали и доставили в больницу.