КС запретил считать серию одиночных пикетов в разные дни одним митингом

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Конституционный суд (КС) России запретил судам общей юрисдикции трактовать серию одиночных пикетов в одном месте, которые проводятся несколько дней подряд, как одно несогласованное публичное мероприятие, и осуждать за нее. Об этом говорится в постановлении КС, опубликованном на сайте суда.

«Если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, признание указанных акций одним публичным мероприятием и привлечение к административной ответственности за их проведение без предварительного уведомления не отвечают принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний», — пояснил суд.

Такое решение КС принял в ответ на жалобу россиянки И. А. Никифоровой. В феврале 2020 года она организовала протест против строительства мусоросжигательного завода в Казани, серию одиночных пикетов у здания правительства Татарстана. В день проводился только один пикет длительностью не более часа. В итоге Никифорову привлекли к административной ответственности как организатора несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).