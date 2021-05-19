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Общество ,  
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КС запретил считать серию одиночных пикетов в разные дни одним митингом

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Конституционный суд (КС) России запретил судам общей юрисдикции трактовать серию одиночных пикетов в одном месте, которые проводятся несколько дней подряд, как одно несогласованное публичное мероприятие, и осуждать за нее. Об этом говорится в постановлении КС, опубликованном на сайте суда.

«Если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, признание указанных акций одним публичным мероприятием и привлечение к административной ответственности за их проведение без предварительного уведомления не отвечают принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний», — пояснил суд.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Такое решение КС принял в ответ на жалобу россиянки И. А. Никифоровой. В феврале 2020 года она организовала протест против строительства мусоросжигательного завода в Казани, серию одиночных пикетов у здания правительства Татарстана. В день проводился только один пикет длительностью не более часа. В итоге Никифорову привлекли к административной ответственности как организатора несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

По российскому законодательству одиночные пикеты не требуют предварительного уведомления. Как указал КС, суд может в конкретном случае признать несколько таких пикетов, объединенных единым замыслом и общей организацией, пикетированием, осуществляемым группой лиц. Для пикетирования нужно предварительно уведомлять власти. Однако в случае Никифоровой решение суда противоречит Конституции. Ее дело будет пересмотрено.

В ноябре 2020-го в Госдуму внесли законопроект, который предлагает признать публичным мероприятием не только совокупность одиночных пикетов, но и очередь на них. В документе она названа «поочередным участием нескольких лиц в актах пикетирования».Законопроект также предлагает рассматривать как публичное мероприятие массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, «направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики».

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