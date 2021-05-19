В Екатеринбурге из-за бесхозных предметов закрыли две станции метро

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В Екатеринбурге на станциях метро «Ботанической» и «Геологической» обнаружили бесхозную сумку и рюкзак. Об этом сообщил РБК начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее очевидцы рассказали информагентству «URA.RU», что пассажиров экстренно эвакуировали со станций метро «Ботанической» и «Геологической». Об этом также сообщил E1.

«Сотрудники полиции создали две зоны безопасности, чтобы не подвергать пассажиров опасности», — рассказал начальник пресс-службы главка.

По словам Горелых, в 19:05 (17:05 мск) сотрудники полиции Екатеринбурга завершили проверочные мероприятия. «Ничего криминального и подозрительного не обнаружено», — подчеркнул Горелых.