Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков на АЭС в Китае

Владимир Путин в ходе торжественной церемонии запуска строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате видеоконференции запустили строительство новых атомных блоков для двух АЭС в Китае, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт работам по заливке бетона в основание седьмого блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС «Сюйдапу», — говорится в сообщении.

Президент России отметил, что на Тяньваньской АЭС, которая построена при участии России и успешно эксплуатируется с 2007 года, будут построены сразу четыре новых энергоблока.

Новые ядерные реакторы «российского дизайна» планируется запустить к 2026-2028 годам. Сооружением объектов занимается российская госкорпорация «Росатом» при участии партнеров со стороны КНР.

Основные направления сотрудничества между Россией и Китаем по атомным технологиям были определены в 2018 году, в ходе визита Путина в КНР. По словам президента России, подобное стратегическое партнерство, носит «глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер».