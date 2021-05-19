В Севастополе задержали напавшего с ножом на пожарных пожилого мужчину

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Мужчина напал с ножом на сотрудников возле пожарной части в Севастополе, его задержали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

«Никто не пострадал. До прибытия полиции начальник караула препятствовал человеку с ножом подручными средствами», — сказали в главке.

Как уточнило «Вести-Крым» со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Марию Нажу, инцидент произошел на улице Народных Ополченцев, 8. Пожилой мужчина напал с ножом на сотрудников МЧС, и на уговоры сотрудников полиции бросить оружие он не реагировал.