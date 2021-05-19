Владелец «Билла» объяснил продажу сети супермаркетов «Ленте»

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Немецкая компания REWE, которая владеет супермаркетами «Билла», приняла решение сосредоточить ресурсы в странах ЕС, сообщили РБК в компании после информации о покупке сети супермаркетов «Лентой».

«Мы решили сконцентрироваться на успешных рынках ЕС и сосредоточить наши ресурсы в этих странах», — сказал член правления REWE International Эспен Б. Ларсен.

В компании отметили, что ее стратегическая цель — занимать лидирующие позиции во всех странах присутствия, а «рыночная ситуация в России не позволяют этого, несмотря на большие инвестиции».

Ранее «Лента» Алексея Мордашова объявила о покупке сети супермаркетов «Билла» за €215 млн. После поглощения торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, а все супермаркеты будут интегрированы в сеть «Ленты». После поглощения доля «Ленты» в продуктовом ретейле столичной агломерации составит около 3%. Все 5,4 тыс. сотрудников «Биллы» перейдут на работу в «Ленту».