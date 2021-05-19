«Лента» обратилась в ФАС по поводу покупки сети «Билла»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания «Лента», которая объявила о намерении приобрести сеть супермаркетов «Билла Россия», уже обратилась с ходатайством в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для согласования покупки. Об этом сообщили РБК в «Ленте». РБК направил запрос в ФАС.

Ранее «Лента» объявила, что приобретет сеть супермаркетов «Билла Россия» (Billa Russia GmbH, принадлежит немецкой REWE Group), сумма сделки составит €215 млн.

После поглощения торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, а все супермаркеты будут интегрированы в сеть «Ленты». Таким образом, «Лента» станет второй по числу супермаркетов сетью в Москве после X5 Retail Group, которой принадлежат «Пятерочка» и «Перекресток», отметили в компании.

После поглощения доля «Ленты» в продуктовом ретейле столичной агломерации составит около 3%. Все сотрудники «Биллы» перейдут работать в «Ленту».



В компании сообщили, что сделку планируется закрыть летом 2021 года после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы.