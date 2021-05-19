Власти назвали предварительную причину отравления 11 детей в Кузбассе
Причиной отравления 11 детей в Новосибирске могло стать распыление перцового баллончика. Об этом сообщает главное управление МВД по Кемеровской области.
«По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик», — говорится в сообщении.
В школу прибыла следственно-оперативная группа УМВД России и инспекторы по делам несовершеннолетних. Учеников и персонал эвакуировали.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал ТАСС, что один из учеников школы № 26 в Новокузнецке принес в школу газовый баллончик.