Власти назвали предварительную причину отравления 11 детей в Кузбассе

Причиной отравления 11 детей в Новосибирске могло стать распыление перцового баллончика. Об этом сообщает главное управление МВД по Кемеровской области.

«По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

В школу прибыла следственно-оперативная группа УМВД России и инспекторы по делам несовершеннолетних. Учеников и персонал эвакуировали.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал ТАСС, что один из учеников школы № 26 в Новокузнецке принес в школу газовый баллончик.