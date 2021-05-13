OZON зарегистрировал компанию в Белоруссии

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OZON зарегистрировал логистическую компанию в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории республики, в первую очередь — расширения логистической инфраструктуры», — уточняется в сообщении.

Юридическое лицо компании в Белоруссии получило наименование ООО «Озон Рокет Бел».

OZON также планирует в 2021 году открыть в Белоруссии сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок. Кроме того, планируется кратный рост точек выдачи заказов OZON — как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи. Таким образом компания намерена сократить время доставки товаров в республику, которое сейчас составляет в среднем 5-7 дней.